Американский сенатор Скотт назвал Байдена «настоящей катастрофой» для США

Американский сенатор от штата Флорида Рик Скотт раскритиковал президента Джозефа Байдена и назвал его «настоящей катастрофой» для США. На своем сайте представитель Республиканской партии сообщил, что ВВП страны в третьем квартале 2021 года снизился уже до 2% в годовом исчислении, а в экономике вовсю царит «инфляционный кризис».

По мнению Скотта, такие показатели говорят о том, что политика Байдена «тянет Америку назад», создает проблему с рабочими местами и ведет Соединенные Штаты к «экономическому краху».

«Джо Байден стал абсолютной катастрофой для нашей страны. Приняв радикально-социалистическую политику в отношении того, что действительно отвечает интересам американских семей, он довел Америку до рискованного минимума всего за девять месяцев пребывания у власти. На каждом шагу он делал неправильный выбор», — заявил сенатор-республиканец.

Global Look Press / Filippo Attili

Он добавил, что проводимая демократом политика в части вакцинации «убивает» рабочие места, как и инициатива выплачивать людям пособия, чтобы они не ходили на работу и оставались на карантине. А «безрассудные государственные расходы», по мнению Скотта, подпитывают растущую инфляцию и нарушают цепочки поставок, из-за чего повышаются цены «почти на все».

«Я слышу подобное от жителей Флориды каждую неделю — они устали от провальной политики Джо Байдена, из-за которой становится все труднее и труднее накрывать стол, заправлять машину и иметь крышу над головой. Люди не могут выжить в Америке Джо Байдена. Президенту пора проснуться и прислушаться, прежде чем для США наступит разрушительный экономический конец света», — подводит итог сенатор из Флориды.

Пока в Соединенных Штатах растут цены на бензин и продовольствие, Джо Байдена вновь заметили спящим на официальном мероприятии. На этот раз демократ решил «передохнуть» прямо в ходе 26-й конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.