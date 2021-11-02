Политолог Бондаренко сравнил политику Зеленского с перестановкой мебели

Кабмин страны представляет лишь декоративные функции, а реальную экономическую и социальную политику определяет Офис президента Украины Владимира Зеленского, рассказал политолог Константин Бондаренко.

По его словам, именно поэтому, смена глав четырех ведомств ни на чем не отразится. Директор Фонда «Украинская политика» добавил, что в кадровых перестановках нет чего-либо из ряда вон выходящего. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Верховная рада может сменить глав четырех министерств, пишет «Украина.ру».

«Я не вижу в этом ничего странного... Представьте себе семью, у которой ничего не происходит, денег нет, в отношениях напряг, и чтобы хоть как-то сменить обстановку, они начинают передвигать мебель. Это примерно то же самое», — подчеркнул Бондаренко.

Политолог отметил, что соответствующие действия не повлияют на политику ведомств или на что-либо другое. Тем самым эксперт поставил Зеленского в неудобное положение правдой о работе украинских министерств. По его словам, на самом деле кабмин страны представляет исключительно декоративные функции, а реальная экономическая и социальная политика определяется офисом президента. Министры просто подписывают соответствующие документы и модерируют появление средств из бюджета.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что правительству государства придется соглашаться на любые условия Российской Федерации. Почему Зеленскому придется подчиниться главе РФ Владимиру Путину, он объяснил в эфире телеканала UkrLive, сообщал телеканал «360».