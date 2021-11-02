Политолог Корнейчук обвинил Зеленского в бездействии по вопросу газовой зависимости Украины

Украинские власти сознательно ничего не сделали для избавления страны от газовой и угольной зависимости. Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт выступил в эфире телеканала Ukrlive с критикой президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. По словам Корнейчука, властям придется «идти на поклон» в Москву и соглашаться на любые условия «Газпрома».

«И Порошенко, и Зеленский ничего не сделали для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились», — подчеркнул политолог.

Аналитик добавил, что оба политика ведут бизнес в РФ. Корнейчук задался вопросом, сделали ли Порошенко или Зеленский хоть что-нибудь для энергетической независимости Украины. Политолог допустил, что Киев будет обладать слабой позицией на возможных переговорах с «Газпромом».

Газовый рынок Европы также переживает кризис. Рост цен на голубое топливо ранее спровоцировал проблемы с энергетикой во многих странах.