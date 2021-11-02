Премьер Дании Фредериксен: газовый кризис в Европе не повлиял на позицию страны к «СП-2»

Газовый кризис в Европе не отразился на позиции Дании к газопроводу «Северный поток — 2», правительство выступает против реализации проекта, рассказала датский премьер-министр Метте Фредериксен.

Соответствующим заявлением она поделилась на полях конференции Организации Объединенных Наций по климату в Глазго. По ее словам, правительство государства дало разрешение на его строительство в свое время. Однако это был технический момент, а позиция Дании всегда была очевидной, добавила она.

«Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока — 2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию», — подчеркнула Фредериксен.

Ранее стало известно, что поставки голубого топлива из России в Молдавию начались 1 ноября по новому контракту с компанией «Газпром». Об этом рассказал пресс-секретарь российского-молдавского предприятия «Молдовагаз» Александр Барбов, сообщал телеканал «360».