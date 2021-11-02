Прокурор попросил приговорить к восьми годам тюрьмы фигуранта «лондонского списка» Зотова

Представитель гособвинения требует приговорить экс-генерального директора Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список омбудсмена Титова», к восьми годам тюрьмы за мошенничество.

Дело в отношении Дмитрия Зотова было возбуждено в связи с заявлением действующего генерального директора ПАО «Трансфин-М» в августе 2019 года. Бизнесмена арестовали по возвращении на родину в 2020 году. Судом была избрана мера по заключению предпринимателя под стражу.

Следствие сообщает, что дело было открыто за незаконный прием на подконтрольную фирму имущества лизинговой компании. После нарушений, выявленных Генеральной прокуратурой России, меру пресечения мужчине смягчили и заменили на подписку о невыезде. Сам Зотов вины не признает. Против него возбуждено второе дело по аналогичной статье. Его подозревают в хищении 1 млрд рублей.