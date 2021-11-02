Глава Ростуризма Догузова призвала Египет организовать проверку всех отелей Хургады

Глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе телефонного разговора с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани попросила обеспечить россиянам безопасный отдых после инцидента с отравлением в одном из отелей Хургады.

По ее словам, в Египте уже началась прокурорская проверка. Эленани уверил российскую коллегу, что в ходе комплекса мероприятий будут приниматься все необходимые меры для выявления и пресечения нарушений в сфере оказания туристических услуг.

Догузова напомнила, что в Египте стартует высокий туристический сезон. А последние события с отравлением постояльцев в одном из отелей Хургады вызывают опасения. Глава Ростуризма добавила, что безопасность туристов является приоритетной задачей, и вопрос должен находится на особом контроле.