Politico «доказало» присутствие российских танков у «границы с Украиной» снимками из Ельни

Американское издание Politico показало читателям фото, на которых, по их мнению, находятся российские войска «на границе с Украиной». Однако снимки сделаны в Смоленской области, которая никак не гранит с Украиной.

По словам журналистов, кадры демонстрируют группы бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни под Смоленском. Однако загвоздка в том, что область граничит только с Белоруссией, а от Украины ее отделяет Брянская область.

«Новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной», — утверждает издание.

Как утверждают авторы материала, военный контингент, «включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», якобы начал движение в последних числах сентября. По мнению американцев, войска «добрались» до «границы с Украиной» из других российских районов, где обычно базируются.