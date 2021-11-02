Королева Елизавета II призвала участников климатического саммита к единению

Британская королева Елизавета II записала видеообращение к участникам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26). Она выразила уверенность, что страны должны объединиться ради общего дела.

Климатический саммит с участием лидеров разных стран и правительств проходит в шотландском городе Глазго. Елизавета II планировала лично посетить СОР26, но по настоянию врачей решила пропустить форум и остаться дома.

«Лично я надеюсь, что эта конференция станет одним из тех редких случаев, когда все смогут встать выше сиюминутных политических вопросов и проявить истинную государственную мудрость. Многие надеются на то, что наследие этого саммита, описанное в книгах... охарактеризует вас как лидеров, которые не прошли мимо возможности, и что вы ответили на зов будущих поколений», — заявила королева.

Она понадеялась, что страны смогут объединиться для решения климатических вопросов и вместе справятся с неразрешимыми невзгодами. По словам монарха, потомки будут благодарны за предпринятые участниками СОР26 меры.