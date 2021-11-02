Экс-спикер Законодательной думы Томской области Мальцев умер в возрасте 83 лет

Бывший спикер Законодательной думы Томской области, Заслуженный строитель России Борис Мальцев умер на 84-ом году жизни. Об этом сообщил депутат Владимир Резников в своих соцсетях.

Мальцев ушел из жизни в ночь с 1 на 2 ноября. О случившемся стало известно на утро. Коллеги и друзья смогут проститься с экс-спикером 4 ноября в здании Драматического театра в Томске.

«Ушел из жизни Борис Алексеевич Мальцев... Человек ознаменовавший целую эпоху развития томского парламентаризма, Заслуженный строитель Российской Федерации. Настоящий профессионал с горячим сердцем, неизбывной любовью к своему краю», — написал Резников.

Борис Мальцев более 30 лет проработал в строительной отрасли. В 1994 году он стал депутатом, и до 2011 года возглавлял парламент Томской области.