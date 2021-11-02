Сенатор Пушков упрекнул Байдена за кортеж из 100 машин на фоне проблем с климатом

Национальный лидер Соединенных Штатов Джо Байден, прибывший на встречу G20 в Рим в сопровождении кортежа из 100 машин наглядно показал как он борется с загрязнением воздуха. Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Большой кортеж, сопровождавший главу Белого дома, крайне негативно отразился на чистоте воздуха итальянской столицы, указал Пушков. По мнению парламентария, поменять нынешнюю модель пользования и производства энергии нельзя.

«"Зеленая энергетика" — во многом миф. В последнее время выяснилось, что фанатичное следование ему чревато новым уроном для природы. Кроме того, планету разрывают противоречия и конфликты, схватки за власть и стремление к диктату», — указал сенатор.

Парламентарий уверен, что сократить выбросы углекислого газа не получится ни в 2030, ни в 2050 году. Соблюдать нормативы, установленные ООН в отношении загрязнения воздуха не получается даже у самых крупных государств.