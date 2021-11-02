Путин выступит на саммите по климату с речью о важности принятия декларации о защите лесов

Президент России Владимир Путин выступит на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в формате видеообращения. Его речь будет приурочена к принятию совместной декларации о защите лесов и землепользовании.

Это событие станет одним из главных мероприятий на двухдневном саммите по климату, который проходит в шотландском Глазго в рамках COP26. Более 100 государств поддержали инициативу по остановке процесса обезлесения, передает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации. Среди этих стран — Бразилия, Великобритания, Индонезия, Китай, США, Турция, Шри-Ланка, Япония, государства Африки, ЕС и Океании.

Ряд экономически развитых стран с 2021 года по 2025 год будут выделять средства на поддержку развивающихся государств в вопросе сохранения лесов. В общей сложности на эти цели перечислят 12 миллиардов долларов.