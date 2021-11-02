Мать близнецов из Перми добивается признания врачебной ошибки при родах

Жительница Перми Екатерина Дмитриева подала в суд на врачей краевого перинатального центра. Она считает, что медики навредили одному из ее близнецов при родах.

Мальчик появился на свет с гипоксически-ишемическими повреждениями головного мозга. Сейчас маленькому Косте всего два с лишним года, но он уже серьезно отстает в развитии от своего младшего брата. Родители близнецов уверены, что в этом виновата врачебная ошибка, передает Федеральное агентство новостей.

Результаты досудебной проверки показали, что сотрудники медучреждения нарушили клинические рекомендации при родовспоможении. Это стало причиной инсульта у младенца. После рождения мальчика врачи рекомендовали матери «не расстраиваться», добавив, что один из ее детей здоров. Женщину такие слова поддержки не устроили, и она решила добиваться справедливости через уполномоченные органы.

«Я хочу, чтобы они ответили за ошибку и понесли наказание, они жизнь сломали ребенку. Всей семье жизнь сломали. К сожалению, такие ситуации людей уже не удивляют, это становится нормой. Смотришь в соцсетях: мама особенной Насти, папа особенного Саши, таких миллионы. Ответственности за врачебную ошибку нет», — цитирует Дмитриеву издание.

В настоящее время Костя активно проходит реабилитацию в разных городах, включая Пермь. Он посещает бассейн и занятия лечебной физкультуры. Родители мальчика верят, что их сын догонит в развитии своего брата-близнеца.