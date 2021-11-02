Welt: поручение Путина о подготовке транзита газа в Европу обрушило фьючерсы на 15%

Распоряжение президента Российской Федерации Владимира Путина о плановом наращивании поставок газа в Европу обрушило фьючерсы на 15 процентов. Об этом пишет немецкое издание Welt.

Путин дал поручение главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать повышение объема природного топлива в подземных газохранилищах Европы. Президент также попросил докладывать ему о ходе работ.

«Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», — указал автор статьи немецкого издания.

В публикации сказано, что после поручения национального лидера Российской Федерации стоимость фьючерсов на голубое топливо в Нидерландах снизилось на 15 процентов. Эта ситуация показала, что Россия является ведущим игроком на энергорынке, указало издание.