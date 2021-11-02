Леонков объяснил, как «Прометей» полностью закроет воздушные границы России

Аналогов российской зенитно-ракетной системы С-500, которая вскоре поступит на вооружение и закроет брешь между средствами воздушно-космической и противоракетной обороны, ни у кого в мире просто нет.

Об этом в интервью «Радио 1» рассказал военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

«Зенитно-ракетная система "Прометей" С-500, которая будет приниматься на вооружение, делалась, чтобы закрыть брешь между противоракетной и воздушно-космической обороной. Она работает по таким высотам, по которым не работают другие комплексы противовоздушной обороны – С-400, С-300ВМ, С-300В4», — сообщил эксперт.

ЗРС С-500, по его словам, работает гораздо дальше и выше, закрывая таким образом небольшой диапазон дальностей и высот, за которыми уже начинает работать система ПРО, предназначенная для уничтожения баллистических частей ракет на дальних рубежах и отражения массированного ядерного удара.

После того, как система «Прометей» будет принята на вооружение, в России начнет создаваться эшелонированная воздушно-космическая оборона, добавил военный эксперт.

«Когда эта система встанет на вооружение, ее дополнит мобильная система ПРО А-235 "Нудоль", и можно будет говорить, что Россия начала строительство эшелонированной воздушно-космической обороны, которой будут перекрыты как воздушные, так космические высоты», – объяснил Леонков.

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При этом он напомнил, что Россия уже дано занимает лидирующие позиции в области создания систем противоракетной и военно-космической обороны, и ни у кого в мире нет аналогов ее новейшей системе С-500.

Единственный конкурент российским системам ПРО это передовая американская система Patriot, но она по всем характеристикам – по высоте, дальности и скорости перехвата - уступает С-500, заключил Алексей Леонков.