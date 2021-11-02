Бывший глава МИД Украины Климкин уверен в скорой эскалации конфликта в Донбассе

Украинские власти должны быть готовы к возможному обострению ситуации в Донбассе, но при этом не впадать в панику. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, для обеспечения безопасности страны нужно усилить военный потенциал и заручиться поддержкой партнеров. Под словом «партнеры» Климкин имел в виду Соединенные Штаты.

«Мы должны быть готовы к эскалации. Не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться. Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии», — заявил бывший дипломат в эфире телеканала ICTV.

Недавно Украина применила беспилотник Baykatar на территории Донбасса в военных целях. Такие действия противоречат Минским соглашениям и способствуют эскалации ситуации на территории ДНР и ЛНР.