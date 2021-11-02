Михеев: Россия десятилетиями вынуждена кормить откровенных врагов

Россию после распада Советского Союза на протяжении 30 лет заставляли «кормить своих врагов», но в конце концов ей пора прекращать это делать.

Такое мнение в рамках политического ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» высказал политолог Сергей Михеев.

По его словам, до 1991 года Россия содержала тех, кого считала своими союзниками и могла себе это позволить, но потом ее уже «заставили кормить своих врагов», и это «в разной степени брутальности» продолжается уже 30 лет.

«Запад предлагает нам кормить его и наших врагов. Врагов, которые будут подрывать наш суверенитет, мы должны кормить за свой счет. Вот как они устроились», — подчеркнул политолог.

Такое положение дел, при котором Россия оказалась вынуждена кормить своих врагов, по словам Михеева, сложилась из-за того, что Москва после 1991 года приняла навязанные ей Западом правила игры, и до сих пор полностью не смогла выйти из этой парадигмы.

/ Новостное агентство «Харьков».

Например, России говорят, что она должна спонсировать правящих режим на Украине вне зависимости от того, что этот режим откровенно русофобский. И был таким до 2014 года, объяснил Михеев. Еще один пример, когда России говорят, что она должна поддерживать экономические связи со странами Балтии, хотя их власти превратили ненависть к Москве в государственную идеологию.

«И так далее, и так далее. И здесь внутри тоже говорят: "Вы должны кормить своих врагов!" Разве нет? Здесь внутри страны нам говорят и даже список предоставляют: "Вот такие-то, такие-то, такие-то. Вы почему их перестали кормить или не хотите кормить? Это же наши друзья!" Мы говорим: "Это наши враги!" Нет, вы должны кормить! Вот одна из главных проблем, в которой мы сегодня находимся», — заявил эксперт.

При этом Михеев отметил, что для России гораздо лучше было бы кормить союзников в расчете на то, что те, хоть что-то будут делать. Но пока Москве приходится в значительной степени кормить или тех, кто ее шантажирует, или совершенно откровенных врагов, каким для нее является современная Украина.

«Почему мы поддерживаем экономически тот режим, который себя политически позиционирует как воюющий с Россией? Мы же их поддерживаем! – удивился Михеев. — А ведь [президент Беларуси Александр] Лукашенко им поставляет что там, ГСМ? А мы делаем вид, что этого не замечаем».

Россия ведет сейчас очень хитрую многоуровневую игру, так как она не хочет воевать, но при этом ей нужно перестать позволять садиться себе на шею и перестать кормить своих врагов, считает Михеев, по словам которого этот момент Москва должна преодолеть.

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Также политолог прокомментировал недавнее заявление спецпредставителя американского Госдепартамента по энергетической безопасности Амоса Хохштейна о том, что Россия якобы поздно заговорила о возможности понижения цен на газ

«То есть мы должны решать их проблемы в Европе! Поляки, которые нас люто ненавидят, говорят: "Пусть "Газпром" снизит нам цену!". – возмущается Михеев. — А знаете, почему они так говорят? Потому что, к сожалению, мы давали им поводы так говорить, мы давали им поводы верить в это, потому что мы так поступали. Первые лет 15 мы просто раскатались в коврик и делали все, что они требуют от нас».

И в результате на Западе, в соответствии с прецедентном правом, сложилась практика – раз получилось уже несколько раз, значит будет получаться и дальше. А в России в то же самое время пытаются убедить Запад, что ее не так поняли и нужно играть по правилам. Но никаких правил не существует. Запад руководствуется только одним правилом – он сел России на шею и хочет на ней ехать, заключил Михеев.