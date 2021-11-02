Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Трамп обратил внимание на заснувшего от скуки Байдена во время саммита по климату

Трамп обратил внимание на заснувшего от скуки Байдена во время саммита по климату

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на полминуты заснул во время конференции COP26 в Глазго. Как отметил бывший глава США Дональд Трамп, его преемнику стало скучно.

Соответствующая видеозапись уже облетела социальные сети. На ней можно заметить, как 78-летний Байден со скрещенными на груди руками закрыл глаза сперва на несколько секунд, а затем почти на полминуты. Затем к президенту подошел член американской делегации, чтобы что-то сказать ему на ухо. Как считает Трамп, действия Байдена говорят о его незаинтересованности в вопросе климата.

«... Байден отправился в Европу, заявляя, что глобальное потепление — самый высокий приоритет, и тут же заснул на виду у всего мира, на самой конференции. Никто, у кого есть подлинный энтузиазм и вера в этот вопрос, никогда не заснет!» — сообщил Трамп.

Форум СОР26 проходит в английском Глазго с 31 октября по 12 ноября. Одной из тем на переговорах стала стимуляция действий в области климата. Ожидается, что в ходе конференции будет принят ряд мер по снижению парниковых выбросов и достижению углеродной нейтральности.