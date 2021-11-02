Трамп обратил внимание на заснувшего от скуки Байдена во время саммита по климату

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на полминуты заснул во время конференции COP26 в Глазго. Как отметил бывший глава США Дональд Трамп, его преемнику стало скучно.

Соответствующая видеозапись уже облетела социальные сети. На ней можно заметить, как 78-летний Байден со скрещенными на груди руками закрыл глаза сперва на несколько секунд, а затем почти на полминуты. Затем к президенту подошел член американской делегации, чтобы что-то сказать ему на ухо. Как считает Трамп, действия Байдена говорят о его незаинтересованности в вопросе климата.

«... Байден отправился в Европу, заявляя, что глобальное потепление — самый высокий приоритет, и тут же заснул на виду у всего мира, на самой конференции. Никто, у кого есть подлинный энтузиазм и вера в этот вопрос, никогда не заснет!» — сообщил Трамп.

Форум СОР26 проходит в английском Глазго с 31 октября по 12 ноября. Одной из тем на переговорах стала стимуляция действий в области климата. Ожидается, что в ходе конференции будет принят ряд мер по снижению парниковых выбросов и достижению углеродной нейтральности.