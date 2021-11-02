Причиной столкновения атомной субмарины ВМС США в Южно-Китайском море стала подводная гора

Американская атомная подводная лодка USS Connecticut (класс Seawolf) в начале октября столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. Расследование показало, что им оказалась подводная гора, которая не была отмечена на картах.

Командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Карл Томас изучит результаты разбирательства и примет решение о дополнительных мерах. В результате столкновения ядерная силовая установка и ее элементы не пострадали.

«В ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Командующий Седьмого флота США определит целесообразность последующих действий, включая привлечение к ответственности», — отметила официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс.

Субмарина врезалась в подводную гору носом и повредила балластные цистерны. Из-за происшествия лодке пришлось всплыть, сейчас она находится в порту острова Гуам.