Российский Крым и неподконтрольная Киеву часть Донбасса стали «двумя экологическими бомбами в центре Европы». Такое название им присудил глава Украины Владимир Зеленский.

Президент выступил в Глазго на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. По его словам, международное сообщество не выполнило гарантии безопасности, которые были обещаны Киеву.

«Планета получила две экобомбы в центре Европы – «оккупированные» Крым и часть нашего украинского Донбасса», — заявил Зеленский.

Полуостров с его природой и животным миром стал военно-морской базой России, а Донбасс спровоцировал нехватку питьевой воды и эрозию почвы, утверждал Зеленский в рамках саммита по климату. После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум, касающийся вопроса воссоединения с РФ. Свои голоса отдали свыше 80% жителей полуострова. За воссоединение проголосовали порядка 96,7% граждан.