Автоэксперт Холодов объяснил отказ депутата Рашкина от проверки на наличие опьянения

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин был задержан с тушей убитого оленя. В Сети появился скриншот протокола, в котором он отказался от прохождения проверки на наличие опьянения. Автоэксперт Холодов объяснил, чем обусловлено решение депутата.

Ранее возле машины, которой, предположительно, управлял Рашкин, были найдены шкура и другие части тела оленя. Следственный комитет проводит проверку на причастность депутата к незаконной охоте. В связи с его отказом от прохождения проверки на алкогольное опьянение Холодов напомнил автолюбителям о правилах медицинского освидетельствования.

Инспекторы ГИБДД вправе проводить соответствующую проверку самостоятельно прямо на дороге, предложив водителю подышать в прибор. По словам эксперта, автолюбитель может отказаться от прохождения освидетельствования на месте и вместо этого отправиться в медучреждение. При этом это право сохраняется за гражданином даже в случае, если прибор показал наличие алкоголя в крови.

Исходя из этого, водитель может отказаться от проверки на дороге, однако пройти медосвидетельствование он обязан. В противном случае наступает уже административная ответственность. Как объяснил Холодов, возможно, именно это и произошло с Рашкиным. Совсем необязательно, что он был пьян, однако, судя по всему, за отказ ему придется понести соответствующее наказание, заключил специалист.