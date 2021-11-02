Депутат ГД Хубезов: низкое число доноров не позволяет покрыть нужды больниц в России

Дополнительное финансирование заготовки, хранения и транспортировки донорской крови необходимо в России. С таким предложением в Госдуму обратился председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Бюджет на здравоохранение в 2022 году оказался намного больше прошлогоднего. Власти направят средства на модернизацию первичного звена, обновление парка скорой помощи и закупку передвижных комплексов. Но, по мнению Хубезова, нужно задуматься над вопросом нехватки донорской крови, пишет Федеральное агентство новостей.

«Ежегодно примерно 1-1,5% россиян нуждаются в донорской крови, это почти 1,5 миллиона человек, в связи с чем запасы крови необходимо поддерживать на неснижаемом уровне постоянно. Искусственные заменители все еще недостаточно безопасны и эффективны. Вся надежда по-прежнему на доноров», — объяснил депутат.

Всего 1,7% россиян становятся донорами крови. И этого числа недостаточно, чтобы покрыть нужды больниц, уверен Хубезов. Особенно остро проблема проявилась в 2020 году, когда началась пандемия. Депутат предложил выделить дополнительные средства из федерального бюджета для поддержания запасов крови.