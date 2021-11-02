Художественный руководитель МХАТ Бояков покинул свою должность

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков ушел со своего поста, написав заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщили в театре.

По предварительной информации, причиной такого резкого поступка стал внутренний конфликт Боякова с другим сотрудником МХАТ. При этом до конца контракта у него оставалось еще пять лет.

«Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина - мое отношение к Дорониной», — сообщил Бояков на своей странице в Facebook.

Минкультуры в мае этого года продлило контракт с Бояковым. Президентом театра тогда являлась народная артистка СССР Татьяна Доронина. Владимир Кехман занял пост гендиректора МХАТ 27 октября.