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Полиция задержала троих помощников Навального по псевдорасследованиям

Полиция задержала троих помощников Навального по псевдорасследованиям

Сотрудники полиции задержали трех мужчин, которые помогали осужденному блогеру Алексею Навальному в проведении псевдорасследований. Об этом сообщил информатор в правоохранительных органах.

Задержание подозреваемых произошло в Москве. Уточняется, что арестованные собирали личные данные частных лиц за материальное вознаграждение от Навального. Полученные данные осужденный блогер использовал в своих псевдорасследованиях, пишет ТАСС.

«Задержаны Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев. Они занимались тем, что с помощью "темного интернета" (Darknet) искали клиентов, которым необходимо получить телефон, адрес или иные личные данные того или иного человека и оказывали ему за деньги соответствующую услугу», — сообщил информатор.

При сборе персональных данных задержанные использовали поддельные удостоверения работников правоохранительных органов. Отмечается, что Катков, Зайцев и Зеленцов не знали, что добывали информацию для Навального.