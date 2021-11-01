Глава сети «Теремок» Гончаров пожаловался на работу «Макдональдса» в нерабочие дни

Владелец сети «Теремок» Михаил Гончаров обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с жалобой на «Макдональдс». По его словам, ресторан продолжает работать в обычном режиме, несмотря на ограничения.

Он попросил градоначальника позволить всем подобным заведениями в столице обслуживать посетителей в помещениях. В противном случае Гончаров попросил добиться ответа, почему «Макдональдс» позволяет себе нарушать правила локдауна, информирует Forbes.

В пресс-службе ресторанов быстрого питания уже отреагировали на эту жалобу. По словам представителя компании, все заведения работают только на вынос.

Во всех регионах России введен режим нерабочих дней из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Ограничения включают в себя запрет на работу ресторанов и кафе. Согласно правилам, им можно обслуживать клиентов только «на вынос», либо пользуясь услугами курьеров.