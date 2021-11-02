Пушков призвал НАТО забыть «сладкие мечты» о безответном ударе по России

Разрыв Россией контактов с НАТО стал воплощением результата провальной политики руководства Североатлантического альянса и теперь отсутствие прямого канала связи наносит ущерб безопасности стран-членов военного блока.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова, который заявил, что после закрытия российского постпредства при НАТО руководству Североатлантического альянса, если у него возникнут какие-то экстренные вопросы к Москве, придется обращаться к послу РФ в Бельгии. Ставридис назвал эти слова Сергея Лаврова «едкими».

«Экс-главком НАТО, адвокат ракетно-бомбовой войны альянса против Ливии генерал Ставридис счет едкой фразу Лаврова, который посоветовал НАТО обращаться к послу России в Брюсселе, если "возникнут какие-либо экстренные дела". Едкая-не едкая, а генерал лучше бы подумал, как альянс довел до того, что утратил все контакты с Россией», — написал по этому поводу Пушков в своем Telegram-канале.

По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сложившаяся ситуация является полным провалом руководства НАТО. И теперь генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, который сам оказался лишен хоть какой-то возможности вести диалог с Москвой. Может лишь «приветствовать» визит в РФ президента Финляндии, у которого запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

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При этом Пушков подчеркнул, что отсутствие возможности у руководства НАТО напрямую вести диалог с Россией наносит прямой ущерб безопасности членов Североатлантического альянса, хотя Ставридис и думает иначе.

«Но даже такие, как он, понимают: Россия — не Югославия. И если кому-то в альянсе мерещится ливийский или югославский сценарий, с безопасным бомбометанием и ракетными ударами с высоты 15 тысяч футов, то, когда речь идет о России, пусть расстанутся с этими сладкими снами», — предупредил сенатор в заключение.

Напомним, ранее израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, комментируя высылку из Брюсселя российских дипломатов – сотрудников постпредства РФ при НАТО, что стало причиной для ответного шага Москвы, разорвавшей отношения с военным блоком, назвал руководство Североатлантического альянса тугодумами и идиотами, а очередной антироссийский выпад НАТО – «мелкой гадостью».