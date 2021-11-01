Трубу с горячей водой прорвало в Петербурге на проспекте Космонавтов

Коммунальная авария произошла в Московском районе Петербурга вечером 1 ноября. У дома номер 52 по проспекту Космонавтов прорвало трубу с горячей водой. По предварительным данным, никто не пострадал.

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщил, что сотрудники экстренной службы оперативно прибыли на место происшествия. По его словам, ремонтные работы на участке прорыва начались в 19:20, передает 78.ru.

«Обеспечены все необходимые меры безопасности. Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 2 ноября», — отметили в компании.

Очевидцы сообщили, что из-за аварии движение транспорта по проспекту Космонавтов частично было затруднено. Площадь разлива горячей воды составила 900 квадратных метров.