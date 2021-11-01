Ребенок погиб при попытке миротворцев ООН захватить резиденцию президента ЦАР

Жители Центральноафриканской Республики выступают за прекращение многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) после гибели 12-летней девочки по вине миротворцев.

Автобус египетского контингента МИНУСКА недавно въехал на территорию резиденции главы государства Фостен-Арканжа Туадера с целью проведения видеосъемки. Такие действия запрещены законом республики, поэтому охрана потребовала миротворцев покинуть закрытый объект. Водитель транспортного средства на полной скорости направился к воротам. Армия FACA сделала несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего открыла огонь по колесам, передает Федеральное агентство новостей.

Шофер отказался подчиняться военным и, выезжая с территории резиденции, насмерть сбил маленькую девочку. Автобусу удалось скрыться на базе многопрофильной миссии ООН в ЦАР. Очередное смертельное дорожно-транспортное происшествие вызвало гнев у мирных жителей. Они начали требовать, чтобы миротворцы прекратили свою миссию в центральноафриканской стране.