ВОЗ: пациентам со слабым иммунитетом следует ревакцинироваться через полгода

Низкий иммунитет может стать поводом для ревакцинации от коронавируса. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович порекомендовала сделать прививку через шесть месяцев.

Вакцинация от коронавируса стартовала в России еще в 2020 году, когда появился первый препарат от инфекции «Спутник V». Министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о разработке рекомендаций по повторной иммунизации. По его словам, ревакцинироваться нужно раз в полгода не только привитым, но и переболевшим.

Мнение министра поддержала Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1». По ее словам, ревакцинацию следует делать гражданам, у которых низкий иммунитет. Для повторной прививки тоже следует выждать полгода, добавила представитель ВОЗ в РФ. Для ревакцинации подойдет препарат «Спутник Лайт», разработанный центром им. Гамалеи.