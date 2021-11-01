Sohu: попытка США нанести массированный удар по РФ обернется неожиданными последствиями

Попытка американских бомбардировщиков нанести удар по территории России обернется для них неприятными последствиями. В ответ Москва будет вынуждена применить свой ядерный арсенал, в результате чего между Мексикой и Канадой образуется пустота. Такое мнение выразили эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики напомнили, что за последнее время в СМИ все чаще стали возникать разговоры о возможном военном конфликте между двумя державами. По их мнению, в случае эскалации напряженности США попытаются нанести массированный авиационный удар по противнику.

«Американские бомбардировщики B-52 плохо подходят для нанесения ударов по России, так как они слишком медлительные и заметные для современных систем ПВО. Эти самолеты будут обнаружены российскими радарами сразу после их взлета с авиабаз в Великобритании. У ВКС РФ будет достаточно времени для их перехвата», — рассуждают авторы статьи, которых цитирует «ПолитРоссия».

flickr.com/U.S. Department of Defense / Senior Airman Erin Babis

С большей долей вероятности Пентагон использует при атаке на Россию бомбардировщики B-1B, констатировали китайские обозреватели. Самолеты создавались в середине 1970-х годов как носители ядерного вооружения, однако затем были модернизированы для применения боевых систем тактического назначения.

«Сможет ли России выдержать массированный удар, нанесенный американскими бомбардировщиками B-1B?» — задаются вопросом в Sohu.

В издании предположили, что первым делом США нацелятся на базы Черноморского и Балтийского флота. Вероятно, подобное наступление станет для РФ серьезным испытанием, однако не стоит забывать, что государство на протяжении долгих лет прилагало много усилий для создания мощной системы ПВО.

Пресс-служба Западного военного округа /

Эксперты обратили внимание, что на территории РФ установлены самые современные системы ПВО, включая ЗРК С-400, которые, к слову, также имеют «морскую» версию и установлены на некоторых типах кораблей.

«Никто не может гарантировать, что все ракеты, выпущенные американскими самолетами, будут перехвачены», — констатировали в издании.

С другой стороны, Вашингтон может столкнуться с неприятной проблемой после развертывания атаки на Москву, которая расценит нападение как объявление войны и будет вынуждена применить свои ядерные арсеналы. В результате такого удара между Канадой и Мексикой может образоваться пустота, резюмировали в Sohu.