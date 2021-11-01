Sohu: попытка США нанести массированный удар по РФ обернется неожиданными последствиями

Попытка американских бомбардировщиков нанести удар по территории России обернется для них неприятными последствиями. В ответ Москва будет вынуждена применить свой ядерный арсенал, в результате чего между Мексикой и Канадой образуется пустота. Такое мнение выразили эксперты китайского издания Sohu.
Аналитики напомнили, что за последнее время в СМИ все чаще стали возникать разговоры о возможном военном конфликте между двумя державами. По их мнению, в случае эскалации напряженности США попытаются нанести массированный авиационный удар по противнику.
«Американские бомбардировщики B-52 плохо подходят для нанесения ударов по России, так как они слишком медлительные и заметные для современных систем ПВО. Эти самолеты будут обнаружены российскими радарами сразу после их взлета с авиабаз в Великобритании. У ВКС РФ будет достаточно времени для их перехвата», — рассуждают авторы статьи, которых цитирует «ПолитРоссия».
С большей долей вероятности Пентагон использует при атаке на Россию бомбардировщики B-1B, констатировали китайские обозреватели. Самолеты создавались в середине 1970-х годов как носители ядерного вооружения, однако затем были модернизированы для применения боевых систем тактического назначения.
«Сможет ли России выдержать массированный удар, нанесенный американскими бомбардировщиками B-1B?» — задаются вопросом в Sohu.
В издании предположили, что первым делом США нацелятся на базы Черноморского и Балтийского флота. Вероятно, подобное наступление станет для РФ серьезным испытанием, однако не стоит забывать, что государство на протяжении долгих лет прилагало много усилий для создания мощной системы ПВО.
Эксперты обратили внимание, что на территории РФ установлены самые современные системы ПВО, включая ЗРК С-400, которые, к слову, также имеют «морскую» версию и установлены на некоторых типах кораблей.
«Никто не может гарантировать, что все ракеты, выпущенные американскими самолетами, будут перехвачены», — констатировали в издании.
С другой стороны, Вашингтон может столкнуться с неприятной проблемой после развертывания атаки на Москву, которая расценит нападение как объявление войны и будет вынуждена применить свои ядерные арсеналы. В результате такого удара между Канадой и Мексикой может образоваться пустота, резюмировали в Sohu.