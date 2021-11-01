Погребинский: невозможно даже представить, чтобы Путин встретился с Зеленским

После того, как украинский президент Владимир Зеленский переступил черту своей антироссийской политикой, невозможно представить проведение переговоров в формате нормандской четверки с его участием.

Такое мнение высказал украинский политолог, директор Киевского политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире Youtube-канала PolitWera прокомментировал переговоры президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном и покидающей пост федерального канцлера Германии Ангелой Меркель.

На переговорах обсуждалась возможность встречи лидеров стран нормандской четверки – России, Германии, Франции и Украины. Однако Михаил Погребинский уверен, что российский лидер не даст согласия на подобное мероприятие.

«Нет. Я давно уже говорил, что Зеленский переступил эту черту, после чего он не может быть переговорщиком, он должен что-то изменить радикально, чтобы это стало возможным», — заявил украинский политолог.

После предыдущих переговоров в нормандском формате, которые прошли в Париже в декабре 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного из взятых на себя обязательств. В связи с этим Москва ясно дала понять, что проведение нового раунда переговоров бессмысленно до тех пор, пока Киев не выполнит хоть что-то из предыдущего «домашнего задания».

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«Максимум, что возможно, хотя (глава МИД РФ) Сергей Викторович Лавров сказал, что встречаться даже с [украинским министром иностранных дел Дмитрием] Кулебой — это себя не уважать, но я думаю, что он может через себя переступить и с Кулебой еще встретиться», — предположил Погребинский.

Но, по его словам, невозможно даже представить себе, чтобы президент РФ встретился с таким фигляром, как нынешний украинский президент Владимир Зеленский, добавил эксперт в заключение.