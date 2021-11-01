Правительство ЦАР готовит обращение в ООН из-за попытки захвата миротворцами резиденции президента

Миротворцы ООН в Центральноафриканской Республике предприняли попытку захватить резиденцию главы государства Фостен-Арканжа Туадера, сообщает издание Nouvelles Plus. В связи с этим власти ЦАР готовят обращение в международную организацию.

Как передает Федеральное агентство новостей, ситуация в Банги развивалась следующим образом. Автобус контингента многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) прорвался на территорию резиденции. Члены миротворческой миссии стали снимать на телефоны стратегический объект, что в ЦАР запрещено.

Охрана резиденции заметила данное нарушение и потребовала от водителя автобуса остановиться. Однако вместо этого он развернул машину и, ускорившись, направился в сторону выезда. Бойцы ВС ЦАР (FACA) сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего открыли огонь по колесам автобуса, чтобы затормозить транспорт.

В итоге автобус миротворцев не только не сбавил скорость, но и сбил за территорией резиденции 12-летнюю девочку. От полученных увечий ребенок скончался до приезда врачей. Центральноафриканские правоохранители, которые преследовали транспорт, заявили, что он скрылся на территории базы египетского контингента миссии ООН в ЦАР.

Данное происшествие охрана главы республики и власти оценивают как попытку захвата стратегического объекта. В связи с этим правительство приняло решение направить в Организацию Объединенных Наций обращение с требованием объяснить произошедшее и арестовать всех фигурантов инцидента.

При этом жители ЦАР также вышли с требованием передать виновного в смерти 12-летней девочки общественности, а остальной контингент немедленно вывести с территории страны. Ведь это не первый случай грубых нарушений со стороны миротворцев ООН, который привел к гибели мирных жителей.