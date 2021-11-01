Немецкий депутат Вагенкнехт призвала ЕС проявить самостоятельность в вопросах безопасности

Запад должен воздержаться от противостояния с Россией и Китаем. С таким призывом выступила депутат немецкого бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.

Она предложила Брюсселю выдвинуть новые инициативы по разоружению и по другим вопросам внешней политики Европы.

«Мы приближаемся к конфликту не только с Россией, но и с Китаем. Европа должна стать самостоятельной и проводить независимую политику безопасности, которая отвечала бы нашим интересам», — заявила Сара Вагенкнехт в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Она подчеркнула, что разговоры западных стран о «российской угрозе» являются пустыми. Депутат напомнила: НАТО тратит на вооружение порядка триллиона долларов, а РФ — около 60 миллиардов.