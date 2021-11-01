Жительница Берлина подверглась критике в Сети за фотосессию в мемориале жертвам Холокоста

В Берлине девушка устроила эффектную фотосессию в мемориале, посвященном жертвам Холокоста. Ошарашенные происходящим очевидцы поделились своими возмущениями в социальных сетях.

По словам пользователей, модель посещала мемориал вместе с молодым человеком, который ее фотографировал. Для получения «лучших» кадров девушка сняла с себя куртку и осталась позировать лишь в топике и легинсах. Свидетели инцидента запечатлели пару на видео и опубликовали ролик в интернете, пишет Газета.RU.

«У меня просто нет слов, кто-то должен был им сделать замечание», — возмутился один из пользователей.

В Сети паре посоветовали изучить историю и подробнее узнать о трагедии Холокоста и его жертвах. На данный момент неизвестно, будет ли девушка привлечена к ответственности за данный поступок. Полиция пока не давала официальных комментариев по поводу данной ситуации.

На днях Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 30-летней петербурженки, которая опубликовала в соцсети фотографию оголенных ягодиц на фоне Исаакиевского собора, сообщал ФАН.