Ведущий Норкин рассмешил зрителей НТВ анекдотом про страшных подруг

Телеведущий Андрей Норкин порадовал зрителей канала НТВ очередным актуальным анекдотом. Он завершил шуткой новый выпуск программы «Место встречи».

Эфир был посвящен теме оскорбления чувств верующих. Гости студии обсудили скандал вокруг блогерши, которая сделала откровенное фото в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Эксперты предложили ужесточить законодательство в этой области, ввести новые нормы и правила.

Андрей Норкин по традиции завершил программу остроумным анекдотом. История была посвящена международному празднику Хэллоуин. Его отмечали на Западе 31 октября.

«Муж говорит жене: "Давай твоих подруг сегодня в гости позовем?" Она ему отвечает: "Ты же всегда говорил, что они страшные"», — начал свою шутку телеведущий.

Зрители с нетерпением ждали окончания анекдота, и в студии повисла тишина.

«Ну на Хэллоуин самое то!» — закончил Андрей Норкин, произведя фурор в студии.

История повеселила не только зрителей, но и экспертов. Они оценили анекдот и похлопали ведущему.

Ведущий «Места встречи» всегда смешит зрителей шутками. У него даже есть программа юмористических выступлений, с которой он ездит по всей России.