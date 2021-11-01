Defence24: смекалка российских военных на маневрах в Тамбовской области поразила поляков

Успешное применение Россией оружия советского производства на недавних маневрах в Тамбовской области поразило поляков. Российские военные поступили максимально практично: вместо того, чтобы вывести технику из эксплуатации, они сумели адаптировать ее к новым реалиям. К такому выводу пришли эксперты польского издания Defence24.

Аналитики обратили внимание, что на недавних маневрах в Тамбовской области РФ использовала советские тяжелые самоходные минометы. Речь, в частности, идет о минометах 2С4 «Тюльпан» и 203-мм самоходных орудиях 2С7М «Малка».

«Обе эти артиллерийские установки были разработаны в 1970-х годах (имеется в виду базовая версия "Малки" — 2С7 "Пион" ), и как выяснилось, до сих пор находятся в эксплуатации», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

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По мнению обозревателей, российские военные нашли максимально практичный подход к использованию советского оружия, тем более, что «Тюльпан» и «Малка» не имеют аналогов в мире по огневой мощи. При наличии больших запасов неиспользованных боеприпасов ВС РФ приспособили простую артиллерийскую технику к современным условиям.

Примечательно, что во время учений российская армия также пыталась повысить точность стрельбы и скорость реакции на действия соперника. В частности, «Тюльпаны» вели прицельный огонь осколочными минами и снарядами по «вражеской» технике, командным пунктам и оружейным складам.

wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

«Преимущество “Тюльпанов” и “Малок” заключается не только в огневой мощи, но и в дальности стрельбы», — отметили польские журналисты.

Эксперты напомнили, что «Тюльпаны» способны уничтожать цели на расстоянии до 20 километров, а «Малка» — от 45 до 50 км. Показатели их скорострельности оцениваются на уровне одного выстрела за 62 секунды и 2,5 выстрела в минуту соответственно. Обе артиллерийские установки считаются мобильными, поскольку установлены на гусеничные шасси.