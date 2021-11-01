Cуд Нидерландов разрешил использовать показания «Алмаз-Антея» в расследовании дела MH17

Голландский суд приобщил к делу о крушении малайзийского «Боинга» показания российского концерна «Алмаз-Антей». Об этом сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

Она отметила, что ранее судебный следователь опросил специалистов «Алмаз-Антея», Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии Бельгии. Соответствующие сведения были добавлены в досье по делу о катастрофе MH17.

«Что касается повреждений, "Алмаз-Антей" в своем докладе указывает, что количество отверстий в обломках в 3-5 раз меньше, чем можно ожидать, если бы ракета шла по встречной траектории», — сказала Керстенс-Фокенс.

Поэтому эксперты «Алмаз-Антея» имеют право утверждать, что сценарий запуска ракеты из-под Снежного не может быть подтвержден, подчеркнула судья.

Ранее стало известно, что защита по делу MH17 обвинила прокуратуру Нидерландов в сокрытии информации, полученных от свидетелей. Эти показания имеют полное отношение к расследованию, сказала адвокат Сабине тен Дуссхате.