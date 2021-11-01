Преподаватель саратовского вуза попал под статью за взятку от студентов

В Саратове будут судить преподавателя одного из городских университетов, который обвиняется в получении взятки в размере 181 тыс. рублей. Об это рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Согласно данным следствия, обвиняемый получил «денежное вознаграждение» от студентки университета. В обмен на наличные он пообещал девушке поставить хорошую оценку по его дисциплине и повлиять на преподавателей по другим предметам для проставления положительной отметки.

Действия профессора-взяточника были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В отношении саратовца было возбуждено уголовное дело. Сознаваться в содеянном преподаватель отказался.

К настоящему моменту следствию удалось собрать достаточно доказательств его виновности. В связи с этим все материалы дела вместе с обвинительным заключением переданы в городской суд для дальнейшего рассмотрения по существу.