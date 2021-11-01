Пользователи Twitter усомнились в способности Байдена управлять страной

Президент США Джо Байден должен покинуть пост главы государства, так как не способен управлять страной. К такому мнению пришли пользователи Twitter.

В Сети стали популярны кадры, на которых Байден засыпает во время климатического саммита в Глазго. На видео глава Белого дома прикрывает глаза, а затем подходит помощник и «будит» американского лидера каким-то вопросом. В Twitter мнения по поводу казуса разделились. Многие юзеры требуют отставки Байдена.

«Годится ли он для этой работы? Он добился удивительных вещей и кажется таким добрым, но я бы хотел, чтобы вместо него был кто-то другой. Будем честными», — написал один из комментаторов.

Но некоторые юзеры заступились за Джо Байдена и напомнили о его тяжелой работе. Тем более, по их мнению, в защитной маске тяжело дышать, а мероприятия явно было скучным.

«Ему под 80. Самая ответственная работа в мире. Прикрыть на секунду глаза при таком графике вполне позволительно», — указал пользователь Twitter.

Ранее Джо Байдена обвинили в «жалкой капитуляции» перед Россией. Энергетическую политику Байдена журналисты назвали провалом, передавал телеканал «360».