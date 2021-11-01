Сатановский: соратники Украины решили оставить ее один на один с Россией

Украина, разорвавшая все отношения с Россией, рискует остаться на своих принципиальных позициях в гордом одиночестве, так как ее соратники один за другим заключают с РФ выгодные соглашения.

Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя заявления Украины о «предательстве» Литвы и Молдавии, решивших в преддверии зимы закупиться у России электроэнергией и газом.

Литва, напоминает Сатановский, которая раньше призывала всех не покупать у России электроэнергию, сама все же решила ее приобрести. Также и Молдавия «билась на этом ристалище, билась», а потом заключила с «Газпромом» пятилетний контракт на поставки газа.

«Украине же обидно! Так она последней останется на принципиальных позициях, — язвительно комментирует политолог. — Польша, кстати, тоже не так уж в этом ряду оказалась крепка. С одной стороны, сражается с гегемонией злочинной москальской влады на европейском энергорынке, аки лев рыкающий. С другой, у России уголь просит».

При этом эксперт отмечает, что Польша, вместо того, чтобы покупать уголь у России, могла бы приобрести его на Украине, но для этого Киеву пришлось бы выполнить Минские соглашения и остановить войну в Донбассе, а украинские власти на это никогда не пойдут, как бы им не хотелось торговать донбасским углем.

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«В принципе, понятно, что Украину в итоге все ее соратники и «крыши» кинут и останется она с Россией один на один. Притом, что те уже этим занялись, никак не желая вступаться за Киев ни в какой форме, кроме словесной, на что тамошнее начальство, говоря все, что оно насчет будущих своих атак на Россию и ее, России, грядущей печальной судьбы, пока говорит, явно надеялось», — рассуждает Сатановский.

И эта тенденция, по его словам, очень заметна по реакции турецких властей на ситуацию с использованием купленных у Анкары беспилотников «Байрактар» в Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкий беспилотник, купленный Украиной, становится украинским беспилотником, и то, как его используют, не имеет к Турции никакого отношения, напоминает политолог. По его словам, это означает, что Турция полностью снимает с себя ответственность и перекладывает ее на Киев, так как украинская армия действительно сильно перегнула палку, использовав «Байрактар» в Донбассе.

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Также Украина уже понимает, что ее «кинули» и в газовом вопросе, пишет Сатановский. При чем это сделали не только венгры, которые ничего Киеву и не обещали, но и молдаване, как раз много чего обещавшие украинцам, и представители Западной Европы, и даже американцы, что для Украины особенно обидно.

«Как еще объяснить внезапные заявления чиновников Госдепартамента, что не Россия виновата в европейском газовом кризисе? О чем внезапно и (советник Госдепартамента США по энергетической безопасности) Амос Хохштейн заговорил, и (экс-посол США, профессор международной дипломатии Колумбийского университета) Стив Сестанович».

При этом в США продолжают напоминать Москве о существовании Украины и о необходимости использования ее газотранспортной системы для поставок газа в Европу, вместо того, чтобы использовать для этого новый газопровод «Северный поток – 2». Но эти заявления, по словам Сатановского, имеют не большее значение, чем мертвому припарки. И при этом Киев по собственному решению сделал все, чтобы обнулить отношения с Москвой.