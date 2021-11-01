Президент Сербии Вучич заявил о значимости России в решении мировых проблем

Россия является ключевым фактором энергетической безопасности Европы, заявил на полях саммита «Большой двадцатки» президент Сербии Александр Вучич.

По словам политика, дело не только в том, что Москва осуществляет поставки голубого топлива в европейские страны. РФ обладает большим политическим весом и играет значимую роль в решении мировых проблем, подчеркнул Вучич.

«Все не сводится только к поставкам газа, роль Москвы важна для решения многих мировых проблем. Но если говорить о газе, то Россия действительно очень важна для энергобезопасности Европы», — сказал сербский лидер.

Ранее Вучич рассказал о намерении выступить в Госдуме с речью на русском языке. В конце ноября у президента запланирована поездка в Москву и встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.