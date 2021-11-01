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Джо Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату при Трампе

Джо Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату при Трампе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден попросил прощения у мирового сообщества за решение экс-главы государства Дональда Трампа по Парижскому соглашению по климату. Политик выступал на климатической конференции в Глазго.

Бывший американский лидер в 2017 году заявил о выходе стране из соответствующего соглашения. Байден после победы на президентских выборах в 2020 году подписал указ о возвращении США в список-стран участниц.

«Полагаю, я не должен просить прощения, но я прошу прощения за то, что США при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения», — сказал политик на мероприятии.

Ранее Джо Байден на климатической конференции в Глазго назвал изменение климата угрозой для человечества. По его словам, необходимо действовать, поскольку цена за каждый день промедления возрастает.