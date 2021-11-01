Джо Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату при Трампе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден попросил прощения у мирового сообщества за решение экс-главы государства Дональда Трампа по Парижскому соглашению по климату. Политик выступал на климатической конференции в Глазго.

Бывший американский лидер в 2017 году заявил о выходе стране из соответствующего соглашения. Байден после победы на президентских выборах в 2020 году подписал указ о возвращении США в список-стран участниц.

«Полагаю, я не должен просить прощения, но я прошу прощения за то, что США при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения», — сказал политик на мероприятии.

Ранее Джо Байден на климатической конференции в Глазго назвал изменение климата угрозой для человечества. По его словам, необходимо действовать, поскольку цена за каждый день промедления возрастает.