Уральские аграрии вывели новый сорт «неубиваемого» крыжовника

Ягоды нового сорта крыжовника будут весить до 6,5 грамма при стандартной массе в 2–3 грамма. Плоды обладают кисло-сладким вкусом и не боятся даже 40-градусных морозов.

Российские селекционеры вывели новый сорт крыжовника, сообщили в пресс-службе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра, пишет E1.ru

«Новый сорт обладает превосходным кисло-сладким вкусом, по оценке экспертов он получил пять баллов из пяти. Ягоды крупные: по 3,3–6,5 грамма при стандартной массе 2–3 грамма. Можно употреблять в свежем виде, а также использовать для компотов, джема, варенья», — прокомментировали ученые.

Работа по выведению нового сорта длилась около 20 лет. Саженцы крыжовника получили положительные отзывы в Свердловской, Челябинской областях, в Красноярском крае, Хакасии и Туве.

«В этом году мы передали в Госсорткомиссию на испытание еще один новый сорт крыжовника «Гринчел». Главный акцент мы делаем на морозостойкость, урожайность и качество плодов: как правило, это размер и вкус», — заявил ведущий научный сотрудник Фирудин Мамедага-оглы Гасымов.

Эксперты отмечают, что новый сорт крыжовника «Авангард» созревает с середины июля до начала августа. На нем практически отсутствуют шипы.

Ранее президент России Владимир Путин отметил успешное развитие российского аграрного сектора. Глава государства рассказал об успехах в сборе урожая зерна, несмотря на пандемию коронавируса. Помимо этого, российский лидер упомянул активное развитие сфер животноводства, виноградарства и садоводства.