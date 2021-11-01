На кладбище под Томском обнаружили обгоревшее тело 59-летнего судьи в отставке

Обгоревшее тело 59-летнего федерального судьи в отставке было найдено на кладбище под Томском. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает новостной Telegram-канал «112».

Федеральный судья пропал днем ранее. В полицию обратилась его супруга, которая сообщила, что ее муж отвез автомобиль на автомойку, однако транспортное средство так и не забрал. Тело мужчины было найдено на следующий день после подачи заявления.

Результаты осмотра тела указали на насильственный характер смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.