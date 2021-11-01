Байден назвал изменение климата угрозой для существования человечества

Президент США Джо Байден выступил на климатическом саммите ООН в Глазго. Он заявил, что существованию человека на Земле угрожает опасность.

Американский лидер назвал изменение климата угрозой для существования человека. Бездействие в этом случае не является выходом. С каждым днем цена такого равнодушия будет расти, подчеркнул Байден.

«Это вызов самой нашей жизни. Экзистенциальная угроза существованию человека, каким мы его знаем. С каждым днем промедления цена бездействия возрастает», — говорится в выступлении президента США.

Конференция СОР26 проходит в британском Глазго с 31 октября по 12 ноября. Целью саммита является поддержание уровня повышения температуры на планете на 1,5 градуса по шкале Цельсия.