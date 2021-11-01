NYT: привыкший к дипломатическим жестам Путин послал четкий сигнал США

Президент России Владимир Путин, который в октябре высказал мнение, что хаотичный уход США из Афганистана не будет иметь долгосрочных негативных последствий для имиджа Америки в мире, продемонстрировал тем самым свою дипломатичность.

Такое мнение высказывается в материале издания The New York Times, авторы которого анализируют развитие российско-американских отношений и сигналы, которыми обмениваются в последнее время Москва и Вашингтон.

По мнению авторов статьи, российский президент, который за время пребывания у власти привык к дипломатическим тонкостям при обмене сигналами, приветствует уважительные жесты.

Такой уважительный дипломатический жест, к примеру, продемонстрировал заместитель премьер-министр РФ Алексей Оверчук, который, комментируя в беседе с журналистами, встречу с заместителем госсекретаря США Венди Шерман и советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном, назвал переговоры «честными и очень хорошими».

Эти слова Оверчука должны были понравится Владимиру Путину, уверены американские аналитики, по словам которых президент РФ и сам недавно послал США позитивный сигнал.

Это произошло во время недавнего визита в Москву спецпредставителя по Ирану Роберта Мэлли. В ответ на вопрос иранского гостя о том, не повлечет ли решение президента США Джо Байдена об уходе американцев из Афганистана к упадку американской власти и влияния в мире, президент России выразил уверенность в том, что этого не произойдет, а заодно похвалил главу Белого дома за данное решение.

«Пройдет время, и все встанет на свои места. Ни к чему кардинальному это не приведет. Привлекательность страны все-таки зависит не от этого, а от экономической и военной мощи», — цитируют авторы The New York Times слова Владимира Путина.

Федеральное агентство новостей /

Также аналитики отмечают, что, несмотря на кажущуюся неизменность российско-американских отношений, когда старые противники стремятся всеми силами ослабить позиции друг друга, Россия все же смогла добиться от Вашингтона ряда уступок, воспользовавшись желанием президента США наладить с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения.