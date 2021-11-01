Шотландия в последний момент отказалась выполнять требования Эрдогана для участия в COP26

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в Глазго на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), поскольку Великобритания не удовлетворила требования Анкары относительно протокола безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters.

Изначально Эрдоган должен был встретиться в Глазго с американским коллегой Джо Байденом, но переговоры перенесли в Рим. Там лидеры двух держав побеседовали на полях саммита стран «Большой двадцатки» (G20).

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Позднее Эрдоган отказался лететь в Шотландию, где 31 октября стартовал климатический саммит. По его словам, Анкара добивалась от принимающей стороны соблюдения стандартов протокола, которые всегда применялись в международных поездках турецкого лидера.

«Когда наши требования не были выполнены, мы решили не ехать в Глазго», — подчеркнул Эрдоган.

При этом ранее, по словам турецкого президента, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил его, что проблема решена. Однако в последний момент он вернулся и сказал, что шотландская сторона «создает трудности».

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Впоследствии Эрдоган узнал, что меры, которых добивалась Анкара, были предоставлены в качестве исключения другому государству, которое он не назвал. Эрдоган посчитал это неприемлемым.

Как подчеркнул высокопоставленный турецкий чиновник, британские власти не удовлетворили запросы Турции, в том числе, о количестве транспортных средств для обеспечения безопасности.

По сведениям турецких СМИ, Эрдоган уже вернулся в Турцию — официальный борт президента ночью 1 ноября приземлился в Стамбуле вместе со всей сопровождающей его делегацией. При этом Байден, Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие прилетели в Шотландию из Рима.