Видео с сонным Байденом на климатическом саммите в Глазго появилось в Сети

Президент Соединенных Штатов Джо Байден чуть не уснул во время климатического саммита в Глазго. Журналисты успели заснять инцидент.

Бывший американский лидер Дональд Трамп прозвал действующего главу государства Сонным Джо. Причиной стало то, что политика неоднократно замечали спящим во время официальных мероприятий.

Байден в очередной раз оконфузился во время климатического саммита в Глазго 1 ноября. На кадрах, которые опубликованы в Сети, видно, что американский лидер изо всех сил пытался не сомкнуть глаза. Политик неоднократно закрывал глаза на долгое время. Его смог отвлечь один из сотрудников аппарата, который подошел к политику с вопросом.

Ранее журналисты сумели заснять, как Джо Байден здоровается с невидимым человеком. Инцидент также произошел во время публичного выступления президента. Ситуация снова спровоцировала слухи о проблемах со здоровьем американского лидера.