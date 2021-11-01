Французский журналист Тьерри Мейсан, подвергшийся преследованию на Западе, дал интервью главе Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мире Тэраде. Он пожаловался на отсутствие свободы слова за границей.

Мейсан одним из первых написал книгу, в которой выдвигалась альтернативная точка зрения на теракт 11 сентября. Именно журналист указал, что за случившимся могли стоять спецслужбы США, после чего против него начались политические преследования со стороны французских и американских властей.

Сотрудник СМИ занимается разоблачением политического произвола на Западе. По его словам, за последние 20 лет в иностранном мире произошли значительные изменения.

«Запад больше не является цивилизацией разума. Сейчас Запад стремится выжить, уничтожая других. Это больше не цивилизация, которая отдает отчет своим действиям и разумно пытается найти новые пути развития. Напротив, это цивилизация, которая теперь стремится причинить вред другим, чтобы прокормить себя», — констатировал Мейсан в интервью главе российского ФБР.

Если верить подвергшемуся преследованиям иностранных спецслужб журналисту, мнение о свободе слова на Западе тоже ошибочно. Как отметил представитель СМИ, за границей есть много тем, разговоры о которых запрещены. В основном они касаются политики. Мейсан подчеркнул, что на Западе нельзя публично говорить о будущем, при этом там распространена ложь о прошлом, передает ФАН.

«Нам говорят, что Соединенные Штаты спасли Европу, но Соединенные Штаты в 1939, 1940, 1941 годах поддерживали нацистскую Германию против остальной части Европы. Роль России в этой великой войне остается для нас неизвестной. Например, сегодня люди из Западной Европы убеждены, что именно Соединенные Штаты спасли их. Но в конце мировой войны все знали, что именно Россия выиграла войну», — возмутился журналист.

Собеседник Миры Тэрады добавил, что после Второй мировой войны в Европе и США стали чрезвычайно часто совершать политические убийства. При этом журналист достоверно не знает, устраняют ли неугодных лиц на Западе сейчас. По мнению Мейсана, правда об этом вскроется приблизительно через десять лет.