Украинские политики опасаются встречи президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за опыта и влияния российского лидера, заявил политолог Владимир Корнилов.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов говорил, что встреча Зеленского и Путина закончится для Киева капитуляцией. Корнилов в комментарии «ПолитРоссии» объяснил, что бояться нужно встречи российского лидера и президента США Джо Байдена.

«Важные решения в Киеве принимает не Зеленский. Противникам встречи президентов лучше надо опасаться встречи Путина и Байдена. Если какие-то решения будут приниматься по вопросам Украины и России, то именно там, а не на встречах с украинскими деятелями», – сказал Владимир Корнилов.

Политики Украины, в том числе Турчинов, переживают, что Путин может повлиять на Владимира Зеленского за счет своего опыта, а украинский президент не сможет ничего противопоставить. Более того, Турчинов заинтересован, чтобы ситуация в Донбассе продолжала обостряться, поэтому выступает против переговоров двух лидеров по этому вопросу, подытожил Корнилов.