Зеленский обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе и европейский энергокризис

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполняющим обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель в Глазго. Об этом он написал в Twitter.

Украинский лидер находится в Шотландии в связи с проведением 26-й Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Она продлится до 12 ноября.

«Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии», — указано в публикации.

Зеленский ранее встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны говорили о возможности и условиях поставки сжиженного газа из ближневосточной страны на Украину.